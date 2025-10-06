DAX24.425 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.347 +0,2%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.870 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,26 +1,4%Gold3.957 +1,8%
Aktien New York: Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach

06.10.25 16:40 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Nachrichten rund um den KI-Megatrend seitens AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und OpenAI haben die US-Technologiewerte zu Wochenbeginn angetrieben. Der NASDAQ 100 setzte am Montag seine Rekordjagd fort, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen.

Am Montag fiel der Dow um 0,47 Prozent auf 46.540 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 6.729 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,66 Prozent auf 24.950 Punkte nach oben./la/he