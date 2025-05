Aktien New York: Verluste nach neuen US-Zolldrohungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts neuer US-Zolldrohungen haben die zuletzt stabilisierten New Yorker Börsen am Freitag Verluste verzeichnet. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,80 Prozent auf 41.525,69 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,97 Prozent auf 5.785,53 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 1,25 Prozent auf 20.847,71 Punkte.

Am Donnerstag hatten die Indizes trotz der Sorgen wegen des steigenden US-Staatsdefizits wenig verändert geschlossen. Vor dem Wochenende rückte nun die Drohung von US-Präsident Donald Trump in den Fokus, Produkte aus der EU mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent zu belegen. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social./gl/he