Aktien New York: Weitere Verluste

14.01.26 15:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.369,8 PKT -340,1 PKT -1,43%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten Technologiewerte die Verlierer an. Leicht belastend wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 49.080 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. Der marktbreite S&P 500 fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 6.922 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der NASDAQ 100 1,0 Prozent auf 25.484 Punkte./edh/jha/

