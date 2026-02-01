DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.699 +0,5%Bitcoin58.259 +4,5%Euro1,1874 ±0,0%Öl67,83 +0,4%Gold5.041 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Zaghafter Erholungsversuch nach Inflationsdaten

13.02.26 19:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Freitag nach zähem Start etwas berappelt. Mehr als ein moderater Erholungsversuch war das aber nicht. Nach Inflationsdaten für Januar stützte die Hoffnung auf sinkende Zinsen die Kurse etwas. Der Anstieg der Verbraucherpreise war geringer ausgefallen als von Volkswirten erwartet.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,49 Prozent auf 49.695 Punkte. Im frühen Wochenverlauf war der New Yorker Leitindex noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige NASDAQ 100 stieg am Freitag um 0,90 Prozent auf 24.909 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,65 Prozent auf 6.877 Zähler an. Die Wochenbilanz ist derzeit bei allen drei Indizes negativ. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

Erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen großer KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) hatten am Vortag die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

Unter den Einzelwerten schnellte am Freitag der Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Rivian (Rivian Automotive) um 27 Prozent nach oben. Der Herausforderer von Tesla lag mit seinem Lieferausblick für 2026 über den Erwartungen von Analysten.

Wer­bung

Applied Materials (Applied Materials) gewannen mehr als 8 Prozent. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Jahresviertel überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.

Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Die Papiere legten um über 5 Prozent zu.

Die Aktien von Pinterest, der Online-Pinnwand für Fotos und Grafiken, stürzten um gut 17 Prozent ab. Ein überraschend schwacher Ausblick auf das erste Geschäftsquartal kam nicht gut an./ajx/he