Dow fester -- DAX legt zu -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Aktien New York: Zinshoffnungen treiben S&P 500 und Tech-Indizes auf Rekordhochs

15.09.25 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.304,4 PKT 163,3 PKT 0,74%
S&P 500
6.617,8 PKT 33,5 PKT 0,51%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sowohl die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) als auch das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 erreichten Höchststände.

Bei den Anlegern steht in dieser Woche die erwartete Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird.

Der S&P 500 gewann zum Wochenbeginn 0,49 Prozent auf 6.616 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,61 Prozent auf 24.238 Punkte nach oben, und der Nasdaq Composite stieg um 0,69 Prozent auf 22.294 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen ist noch etwas von einem Rekordhoch entfernt. Hier stand zuletzt ein Plus von 0,25 Prozent auf 45.948 Punkte zu Buche./la/men

