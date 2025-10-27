DAX24.301 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +5,1%Nas23.560 +1,5%Bitcoin98.783 +0,4%Euro1,1637 +0,1%Öl66,11 +0,6%Gold3.994 -2,1%
Aktien New York: Zollstreit-Entspannung sorgt für neue Rekorde

27.10.25 14:55 Uhr
NASDAQ Composite Index
23.563,6 PKT 358,7 PKT 1,55%
S&P 500
6.855,9 PKT 64,2 PKT 0,94%
NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben am Montag den Rekordlauf der US-Börsen befeuert. Insbesondere Technologiewerte legten zu, wie sich auch an den deutlichen Kursgewinnen der sieben größten und bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben", zeigte.

Der Dow Jones Industrial erklomm zum Handelsstart ein Rekordhoch bei 47.532 Punkten, bevor er wieder etwas zurückkam. Zuletzt gewann der bekannteste Wall-Street-Index 0,4 Prozent auf 47.417 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort. Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 6.851 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,3 Prozent auf 25.688 Punkte aufwärts.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", konstatiert Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der politischen und handelspolitischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.

Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender "CBS News" geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen, vom Tisch ist. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um seltene Erden./ck/mis