Aktien Schweiz knapp behauptet - Konsolidierung im Versicherungssektor

DOW JONES--Mit einer knapp behaupteten Tendenz hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag aus dem Osterwochenende zurückgemeldet. Sehr schwache Vorgaben der US-Börsen, wo am Ostermontag gehandelt wurde, wurden weitgehend weggesteckt. Unterstützung kam am Nachmittag von der Wall Street, wo es im Frühhandel zu einer starken Erholung kam. Stützend wirkte auch, dass sich der Dollar wieder etwas erholte, was in Dollar fakturierte Exporte aus der Schweiz verbilligt.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11646 Punkte. ER schloss damit auf dem Tageshoch und rund 150 Punkte über dem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,80 (Donnerstag: 28,45) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten schlossen Novartis mit einem Plus von 2,6 Prozent als Tagessieger vor Lonza (+1,9%). Am Ende rangierten Geberit (-2,1%) und ABB (-2,1%). Auch Nestle (-1,5%) lagen schwach im Markt.

Unternehmensseitig sorgte Roche für Gesprächsstoff mit der Mitteilung, in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden Dollar in den USA in den Ausbau seiner Geschäftsaktivitäten zu investieren. Dadurch sollen mehr als 12.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Nach Einschätzung der Analysten von AlaphaValue zeigt damit die Trumpsche Zollstrategie Erfolge. Erst vor kurzem hatte der Wettbewerber Novartis verlautbart, dass er die Produktion sowie die Forschung und Entwicklung in den USA ausbauen und dafür in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar investieren will. Die Roche-Aktie gab um 0,3 Prozent nach, Novartis tendierten gut behauptet.

In der zweiten Reihe zogen Baloise um 4,7 Prozent an und Helvetia um 2,6 Prozent. Die beiden Versicherer planen eine Fusion unter Gleichen. Durch den Zusammenschluss soll die zweitgrößte Versicherungsgruppe der Schweiz mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent und einem kombinierten Geschäftsvolumen von 20 Milliarden Franken entstehen. Die fusionierte Gruppe soll unter dem neuen Namen Helvetia Baloise Holding AG notiert werden.

Die im Leitindex SMI enthaltenen Aktien von Versicherern zogen mit der Konsolidierung in der Branche an: Swiss Re um 1,3, Zurich Insurance um 0,8 und Swiss Life um 0,7 Prozent.

April 22, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)