Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX legte als österreichischer Leitindex 1,89 Prozent zu auf 4.493,74 Punkte, beim breiteren ATX Prime gab es ein Plus von 1,79 Prozent auf 2.258,78 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. In Frankfurt konnte der DAX sogar ein Rekordhoch markieren.

Wer­bung Wer­bung

Der Berichtstag verlief international impulsarm. Für Gesprächsstoff sorgt nach Einschätzung der Helaba-Experten aber weiterhin die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Eine formelle Einigung mit der EU lässt auf sich warten.

Am österreichischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene ebenfalls eine dünne Meldungslage vor, Impulse kamen vorwiegend seitens der Analysten. Die Titel vom Zuckerkonzern Agrana wurden Ex Dividende gehandelt. Das Minus von 5,58 Prozent beziehungsweise 0,75 Euro entsprach fast der Gewinnausschüttung von 0,70 Euro je Aktie.

Spitzenreiter der ATX-Unternehmen war AT&S (ATS (AT&S)). Die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S wurden neu bewertet. Die Analysten der Deutschen Bank stuften das Kursziel von 13,5 auf 16,5 Euro. Bestätigt wurde die neutrale Anlageempfehlung "Hold". Die AT&S-Aktie schloss mit einem Plus von 4,13 Prozent auf 19,68 Euro.

Wer­bung Wer­bung

Ebenfalls starke Gewinne verbuchte voestalpine mit einem Anstieg um 3,76 Prozent. Bereits am Dienstag gingen die Anteilsscheine des Stahlkonzerns 3,56 Prozent im Plus aus dem Handel. Zusammen mit dem Verbund baut die Voestalpine ihre PEM-Elektrolyseanlage namens H2Future in Linz aus.

Die schwergewichtete Erste Bank (Erste Group Bank) legte zum Sitzungsende 3,33 Prozent zu. Im Bankensektor verbuchten Raiffeisen mit einem Plus von 1,08 Prozent und BAWAG mit plus 1,46 Prozent ebenfalls Gewinne. Bawag ging bei 111,10 Euro aus dem Handel. Deutsche Bank Research erhöhte hier das Kursziel von 111,0 Euro auf 117,0 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung "Buy".

Die Deutsche-Bank-Analysten stuften auch die Papiere des Kranherstellers Palfinger neu ein und erhöhten das Kursziel von 40,0 auf 43,0 Euro. Hier lautet das Votum unverändert auf "Buy". Am Mittwoch stiegen die Palfinger-Titel um 4,14 Prozent auf 37,75 Euro.

Wer­bung Wer­bung

Schlusslicht des Leitindex waren die Aktien von Telekom Austria mit einem Minus von 0,20 Prozent. Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) waren mit minus 0,13 Prozent als einziger anderer Wert im negativen Bereich./lof/ste/APA/men