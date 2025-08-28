Aktien Wien Schluss: ATX rutscht ins Minus

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der österreichische Leitindex ATX schloss 1,1 Prozent tiefer mit 4.652,9 Punkten. Lediglich drei ATX-Werte fuhren Kursgewinne ein. Der breiter gefasste ATX Prime sank um ein Prozent auf 2.326,9 Zähler. Im Fokus stand weiterhin der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-amerikanischen Notenbank Fed, der diese Woche um eine Facette reicher geworden ist.

Trump gab die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook bekannt. Der Präsident schrieb an Cook, es gebe hinreichende Gründe zu der Annahme, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Der Fall beschäftigt womöglich schon bald die US-Justiz. Die Klage von Cook gegen Präsident Trump könne bereits im Laufe des Tages eingereicht werden, berichtete der Sender CNBC.

Nach US-Börsenschluss stehen die Aktien von NVIDIA im Fokus, wenn der KI-Chipkonzern seine Quartalszahlen veröffentlicht. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und die Rivalität zwischen den USA und China das Wachstum womöglich begrenzt. "Der Einfluss der Zahlen ist nicht nur auf die gesamte Technologiebranche innerhalb und außerhalb der USA, sondern auch auf alle Börsen dieser Welt enorm", erklärte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Dies erkläre die Zurückhaltung der Anleger vor der Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen.

Die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) (Vienna Insurance) gewannen 0,1 Prozent. Der Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte Prämien und Gewinn gesteigert.

Von Analysten kamen mehrere Berichte zu österreichischen Unternehmen. Deutsche Bank Research bestätigte die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine und hoben ihr Kursziel von 35 auf 40 Euro an. Die Voestalpine-Aktien schlossen 0,6 Prozent tiefer bei 28,36 Euro.

Die Aktien der Raffeisen Bank International (RBI) notierten 2,1 Prozent tiefer bei 28,6 Euro. Die Experten der Baader Bank hatten ihre Empfehlung für die Anteilsscheine der Bank von "Reduce" auf "Sell" geändert. Ihr Kursziel liegt bei 24,3 Euro.

Auch die Aktien der anderen schwergewichteten Banken waren im Minus. Erste Group (Erste Group Bank) büßten 1,9 Prozent ein, BAWAG notierten 0,7 Prozent tiefer.

Klare Schlusslichter der ATX-Werte waren die Titel des Anlagen- und Maschinenbauers Andritz, die knapp drei Prozent tiefer schlossen, sowie die Anteilsscheine von Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton), die um 2,9 Prozent sanken.

Kapsch TrafficCom notierten unverändert bei 7,4 Euro. Die Analysten der Erste Group hatten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Mautsystem-Betreibers bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Daniel Lion jedoch von 10,0 auf 9,00 Euro gesenkt.

Die einzigen anderen Kursgewinner neben VIG waren die Papiere CPI Europe mit plus 0,7 Prozent sowie die des Versorgers Verbund, die sich um 0,9 Prozent verteuerten.

Die Papiere von CA Immo verloren 0,4 Prozent. Nach Börsenschluss gab das Unternehmen seine Halbjahreszahlen bekannt. Der Immobilienkonzern ist im ersten Halbjahr 2025 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Umfeld sei weiter schwach, biete aber positive Signale./lof/spa/APA/