Aktien Wien Schluss: ATX verliert 0,74 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX gab um 0,74 Prozent auf 4.422,08 Punkte nach. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich zur Wochenmitte ohne klaren Trend, an der Wall Street ging es im Verlauf mehrheitlich nach unten. Auf fundamentaler Ebene standen zur Wochenmitte keine wichtigen Konjunkturdaten in der Eurozone und in den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten.

Am österreichischen Aktienmarkt lag auch auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Erst nach Börsenschluss wird CA Immo (CA Immobilien) Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld der Ergebnispräsentation schlossen die Titel des Immobilienunternehmens 0,1 Prozent höher.

Die Aktien von Wienerberger wurden mit einem Dividendenabschlag von 0,95 Euro je Titel gehandelt. Die Papiere des Ziegelherstellers fielen um 4,1 Prozent beziehungsweise 1,34 Euro auf 31,22 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten ihr Kursziel von 38,00 Euro für die Aktien von Wienerberger. Auch die Kaufempfehlung "Buy" wurde nach der jüngsten Vorlage der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 nicht verändert.

Mehrheitlich abwärts ging es mit den Aktienkursen der schwergewichteten Banken. Die Papiere von Erste Group (Erste Group Bank) sanken um 1,0 Prozent. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verloren 0,3 Prozent. BAWAG legte hingegen um 0,3 Prozent zu. Im Technologiebereich sackten AT&S-Anteilscheine (ATS (AT&S)) um 1,9 Prozent ab.

Uniqa (UNIQA Insurance) legten um 2,9 Prozent auf 11,52 Euro zu. Hier könnte eine positive Expertenmeinung beflügelt haben. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Bewertung für die Aktien des Versicherungskonzerns mit einer Kaufempfehlung gestartet und als Kursziel 14,50 Euro errechnet. Beim Branchenkollegen Vienna Insurance gab es ein Plus von 2,4 Prozent.

Semperit-Titel (Semperit) zogen um 10,6 Prozent auf 14,60 Euro an. Hier haben die Analysten von Warburg Research ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien des niederösterreichischen Gummi- und Kautschukkonzerns bestätigt und auch das Kursziel von 19,0 Euro bekräftigt.

Pierer Mobility (Pierer Mobility (ex KTM Industries)) verloren 3,3 Prozent. An den zwei Vortagen hatten die Titel der KTM-Mutter deutlich zugelegt. In der Nacht auf Dienstag hatte das Unternehmen Finanzierungszusagen zur Erfüllung der 30-Prozent-Barquote im KTM-Insolvenzverfahren erhalten./ste/spa/APA/he