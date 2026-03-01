DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 +1,4%Nas22.663 -0,2%Bitcoin61.166 +1,6%Euro1,1573 -0,3%Öl92,57 +1,3%Gold5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht

11.03.26 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.434,4 PKT -18,1 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach dem Vortageserholungsschub mit etwas schwächerer Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX gab 0,33 Prozent auf 5.434,40 Punkte ab, nachdem er am Vortag um starke 2,71 Prozent zugelegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen abwärts.

Wer­bung

Im Fokus standen international weiterhin die andauernden Unsicherheiten im Nahen Osten mit der faktisch gesperrten Straße von Hormus. Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Meerenge als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Zahlenvorlagen stehen erst am morgigen Donnerstag von der Post, Vienna Insurance und Flughafen Wien zur Veröffentlichung an. Die Strabag rückte mit einer erhöhten Kartellstrafe in den Fokus und die Aktie des Baukonzerns reagierte mit plus 0,1 Prozent nur wenig verändert. Die Analysten der Erste Group hoben hervor, dass dieses langwierige Verfahren nun abgeschlossen sei.

Das Wiener Kartellgericht hat der Strabag in der Baukartell-Causa den Kronzeugen-Status aberkannt und die Kartellstrafe in Höhe von 45,4 Millionen Euro auf 146 Millionen Euro erhöht. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte die erhöhte Geldbuße vor Gericht am Mittwoch beantragt. Das ist die mit Abstand höchste je in Österreich verhängte Kartellstrafe.

Wer­bung

Im Minus schlossen die schwergewichteten Bankentitel. Erste Group-Titel ermäßigten sich um 0,4 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 1,1 Prozent verbuchen. BAWAG fielen um 1,4 Prozent.

Als ATX-Stütze erwies sich die OMV-Aktie mit plus 2,6 Prozent. Eine klare Kursschwäche gab es bei den Versicherungswerten zu sehen. Vienna Insurance fielen um 2,5 Prozent und UNIQA sanken um 1,5 Prozent.

Kursrückgänge wiesen auch die Aktien der Stromversorger auf. Die Verbund-Anteilsscheine gaben 0,1 Prozent nach. EVN verbilligten sich um 2,3 Prozent.

Wer­bung

Die Titel des Cateringunternehmens DO&CO kamen um 2,4 Prozent zurück. Im Technologiebereich gewannen AT&S 2,4 Prozent an Kurswert. Die Post-Anteilsscheine ermäßigten sich vor der Ergebnisvorlage am Donnerstag um 0,9 Prozent./ste/spa/APA/nas

Mehr zum Thema ATX

18:19Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht
18:08Baukonzern Strabag akzeptiert 146-Millionen-Euro-Strafe
17:57Wiener Börse-Handel ATX letztendlich im Minus
16:18Bisher höchste Kartellstrafe: Strabag muss 146 Millionen Euro zahlen
15:57Schwache Performance in Wien: So performt der ATX aktuell
13:28Die Ziele des neuen Raiffeisen-Chefs
12:25Verluste in Wien: So performt der ATX aktuell
09:27Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
mehr