DAX schließt mit neuem Rekordschlussstand -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX kaum verändert

08.10.25 18:11 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gab sehr knappe 0,01 Prozent auf 4.702,68 Punkte ab. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte hingegen klare Kurszuwächse zu sehen. Insgesamt gestaltete sich das Börsengeschehen aber sehr ruhig.

Am österreichischen Aktienmarkt gab es weder von Unternehmens- noch von Analystenseite es Neuigkeiten. Erst am morgigen Donnerstag wird AGRANA Zahlen und OMV einen Quartalszwischenbericht vorlegen.

Europaweit deutlich nach oben ging es für die Stahlwerte. In Wien stärkten sich die voestalpine-Papiere um 2,2 Prozent. Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller weiter nach oben getrieben.

Einen mehrheitlich negativen Trend wiesen in Wien die schwergewichteten Banken auf. Während BAWAG um 0,3 Prozent stiegen, fielen die Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) 0,8 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) sanken um 0,7 Prozent.

Tief im Plus schlossen die Bauwerte. PORR erzielten ein Plus von 3,8 Prozent und Strabag-Titel gewannen 3,6 Prozent.

Bei Frequentis gab es nach den Vortagesabschlägen weitere Gewinnmitnahmen zu sehen und die Titel büßten 4,3 Prozent ein. Seit dem Jahresauftakt liegen die Titel des Technologieunternehmens in Summe beachtliche fast 190 Prozent im Plus.

Im Technologiebereich legten die AT&S-Anteilsscheine (ATS (AT&S)) ein Prozent zu. OMV-Papiere (OMV) fielen unter den weiteren Schwergewichten um 2,8 Prozent./ste/spa/APA/men

