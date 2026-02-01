DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.643 +0,4%Bitcoin57.103 -1,9%Euro1,1849 ±-0,0%Öl67,46 -1,6%Gold4.892 -2,0%
Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX schließt mit halbem Prozent Gewinn

17.02.26 18:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.701,3 PKT 30,2 PKT 0,53%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte, der ATX Prime um 0,47 Prozent auf 2.837 Zähler. Damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Leitbörsen, die einheitlich mit Zuwächsen schlossen.

Das internationale Börsengeschehen wurde nach dem montäglichen US-Feiertag als bewegungsarm bewertet. Zumindest gab es positive Zinssignale aus den USA. Die US-Notenbank könne dieses Jahr mehrere Lockerungsschritte beschließen, falls sich die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zubewege, meinte der US-Währungshüter Austan Goolsbee. In Europa wiederum machen sich mittlerweile Deutschland und Frankreich für Vereinfachungen in der Regulierung von Finanzdienstleistungen stark.

In Österreich teilte der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA mit, dass für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr mit einem "nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in der Größenordnung zwischen 45 und 55 Millionen Euro zu rechnen sei. Hinfällig ist damit auch die bisherige Ergebnisprognose, die von einem operativen Gewinn (Ebit) von 45 bis 60 Millionen Euro ausging. Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26 festgestellt. Auf den Kurs hatte das kaum Auswirkungen. Die Aktie zeigte zum Tagesschluss bei 11,65 Euro unbewegt, nachdem sie im Verlauf ständig im Plus gelegen hatte.

Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom (Kapsch TrafficCom) von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten korrigiert. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautspezialisten. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen. Die Aktie verlor 3,5 Prozent, nachdem sie bereits am Montag im Zuge der gesenkten Prognosen um fast sieben Prozent abgerutscht war.

Die Erste Group kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie (Lenzing) leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt. Bei Lenzing gab es einen satten Kursabschlag von 9,0 Prozent, womit die Papiere im ATX Prime-Segment Schlusslicht waren.

Die schwergewichteten Banken tendierten zum Abschluss mit Aufschlägen. BAWAG lagen bei plus 2,1 Prozent und waren damit der Topperformer im ATX Prime. Erste Group (Erste Group Bank) verbuchten einen Zuwachs von 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) von 1,2 Prozent.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder merklich zurück. Porr-Anteilsscheine (PORR) fielen um 4,5 Prozent. Strabag-Titel (STRABAG SE) ermäßigten sich um 1,2 Prozent./moe/spa/APA/men

