Rocket Internet hat für 233 Mio Euro eigene Aktien zurückgekauft

Wie die Berliner Startup-Schmiede mitteilte, wurden im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms gut 9,7 Millionen Anteile erworben. Mitte April hatte die Rocket Internet SE angekündigt, bis Anfang Mai maximal 15,5 Millionen Aktien zu je 24 Euro zurückzukaufen.

In den nun angedienten Aktien sind 6,8 Millionen Rocket-Anteile des philippinischen Telekomkonzerns PLDT enthalten. Vor dem Verkauf lag deren Anteil an dem Berliner Unternehmen bei gut 6 Prozent. Die Beteiligungen des größten Aktionärs Global Founders und des Investmentvehikels von Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer an dem Unternehmen ändert sich nicht, da beide keine Anteile verkauft haben.

FRANKFURT (Dow Jones)

