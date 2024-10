Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Alibaba zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 115,72 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 115,72 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 116,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 115,00 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.873.293 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 42,42 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,90 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 33,36 Mrd. USD eingefahren.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2025 auf 59,21 CNY je Aktie.

