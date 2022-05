Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Alibaba 94,90 EUR

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 96,20 EUR. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 97,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.035 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.05.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 195,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Alibaba ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,87 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,03 CNY erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 242.580,00 CNY umgesetzt, gegenüber 221.084,00 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 58,75 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

