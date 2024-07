Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 75,10 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 75,10 USD zu. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 75,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,45 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 294.709 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,50 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,48 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 11,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 CNY an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,21 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 14.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 1,33 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 30,87 Mrd. CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,43 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 57,02 CNY je Alibaba-Aktie.

