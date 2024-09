Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 82,05 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 82,05 USD. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 82,03 USD. Bei 82,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 312.841 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 95,79 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 16,75 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 66,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 23,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,96 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba veröffentlichte am 15.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 33,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alibaba am 14.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 59,21 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

