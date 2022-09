Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagvormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 91,25 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 91,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 91,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 686 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2021 bei 156,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 65,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,73 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,60 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 205.555,00 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 205.740,00 CNY umsetzen können.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.11.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 50,64 CNY je Aktie belaufen.

