Alibaba Aktie News: Alibaba mit herben Abschlägen am Montagmittag

Die Alibaba-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 12:22:00 Uhr um 5,1 Prozent auf 115,10 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.339 Alibaba-Aktien.

Am 16.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 37,58 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 75,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba ließ sich am 26.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,95 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,03 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alibaba am 18.08.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 47,76 CNY je Aktie belaufen.

