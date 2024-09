Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 84,50 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 84,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 83,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,45 USD. Bisher wurden via New York 232.729 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,45 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,63 USD am 23.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 21,15 Prozent sinken.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,96 CNY je Aktie ausschütten.

Am 15.08.2024 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,59 Mrd. USD im Vergleich zu 33,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 59,21 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

