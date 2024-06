Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Alibaba

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alibaba-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 74,62 USD.

Mit einem Wert von 74,62 USD bewegte sich die Alibaba-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,75 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,85 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 203.544 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 102,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 66,63 USD fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 10,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 CNY, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,21 CNY aus.

Am 14.05.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 1,33 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,87 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,43 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 57,20 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

