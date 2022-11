Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Alibaba 79,15 EUR

Der Alibaba-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 78,65 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,45 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.098 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,60 EUR) erklomm das Papier am 18.11.2021. Gewinne von 45,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 58,80 EUR. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 33,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,92 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207.176,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 205.740,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 01.02.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 52,75 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

