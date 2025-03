Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Freitagnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 134,75 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 134,75 USD. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 133,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 787.967 Alibaba-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 9,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 96,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Am 20.02.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,97 Mrd. USD im Vergleich zu 36,02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 64,79 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

