Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Mittag Boden gut

Das Papier von Alibaba konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 81,40 EUR. Bei 81,80 EUR markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.912 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2022 markierte das Papier bei 123,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,14 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 38,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 17.11.2022 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,92 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,20 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 207.176,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200.690,00 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 52,67 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

