Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag fester

Um 22.07.2022 12:04:00 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 102,60 EUR. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.601 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2021 bei 183,00 EUR. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 26.05.2022 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 7,95 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 22,03 CNY je Aktie eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 18.08.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 47,52 CNY im Jahr 2023 aus.

