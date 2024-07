So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag an Boden

22.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 76,43 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 76,43 USD nach oben. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,13 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 254.587 Alibaba-Aktien. Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 34,11 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 66,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 12,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 CNY an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,47 CNY. Am 14.05.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 CNY je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 30,87 Mrd. CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,43 Mrd. CNY erwirtschaftet worden. Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 57,20 CNY je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Alibaba-Aktie höher: Alibaba kauft Aktien in Milliardenhöhe zurück Apple steht vor KI-Herausforderung in China Steht Chinas IPO-Markt vor einem Revival?

