Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Freitagmittag stark

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 12:22:00 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 109,60 EUR. Bei 110,70 EUR erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 53.026 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 29.06.2021 markierte das Papier bei 193,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 65,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba veröffentlichte am 26.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,95 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,32 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 204.052,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 187.395,00 CNY umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2022 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 55,86 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Wie steht es eigentlich um die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant Group?

Ant-Börsengang: Behörden in China könnten Blockade wohl aufgeben - Alibaba-Aktie sinkt

Warren Buffetts langjähriger Freund und Geschäftspartner: So hat Charlie Munger im ersten Quartal 2022 investiert

