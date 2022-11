Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Alibaba 73,95 EUR

Die Alibaba-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 73,75 EUR. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 73,75 EUR ein. Mit einem Wert von 73,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 759 Alibaba-Aktien.

Am 25.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 124,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 40,52 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 24.10.2022. Mit Abgaben von 25,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 17.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 12,92 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,20 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 207.176,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200.690,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alibaba am 01.02.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 53,13 CNY je Alibaba-Aktie.

