Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit Kursplus

Die Alibaba-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 63,35 EUR. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,70 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.204 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 151,00 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 58,05 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 24.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 04.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 11,73 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,60 CNY je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 205.555,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 205.740,00 CNY umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2023 52,59 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

