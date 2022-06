Alibaba Aktie News: Alibaba schiebt sich am Vormittag vor

Aktien in diesem Artikel Alibaba 113,30 EUR

Die Aktie legte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 114,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 114,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.720 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 29.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 193,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 41,03 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 65,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 73,80 Prozent wieder erreichen.

Am 26.05.2022 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 7,95 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 10,32 CNY je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204.052,00 CNY im Vergleich zu 187.395,00 CNY im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 55,86 CNY je Aktie.

Wie steht es eigentlich um die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant Group?

Ant-Börsengang: Behörden in China könnten Blockade wohl aufgeben - Alibaba-Aktie sinkt

Warren Buffetts langjähriger Freund und Geschäftspartner: So hat Charlie Munger im ersten Quartal 2022 investiert

