Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Nachmittag zu

27.09.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 108,45 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 108,45 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 108,80 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 106,09 USD. Bisher wurden heute 1.113.875 Alibaba-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 108,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 66,63 USD fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,56 Prozent. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,94 CNY. Am 15.08.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33,36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 59,23 CNY je Alibaba-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Alibaba-, NIO-, JD.com-Aktien: Chinas Konjunkturprogramm beflügelt ADR-Aktien Infineon-Aktie höher: Infineon präsentiert mobilen Quantencomputer für Einsatz bei Militär und Polizei Die größten Börsengänge neben Alibaba und Aramco

