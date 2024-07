Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 78,88 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 78,88 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,01 USD zu. Bei 79,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 503.227 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,83 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 29,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,63 USD am 23.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,97 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Alibaba veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 30,87 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alibaba am 14.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 56,75 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

