Allianz Aktie News: Allianz am Mittag höher

Die Allianz-Aktie konnte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 218,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 219,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 400.385 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 232,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2022). Gewinne von 6,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 178,30 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,51 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 249,83 EUR.

Allianz ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz ein EPS von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 35,60 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,40 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2021 wird am 17.02.2022 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2023 dürfte Allianz die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 24,47 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

