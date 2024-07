Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 263,40 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 263,40 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 263,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 263.786 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 202,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 30,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,79 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,85 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

