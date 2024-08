Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 257,50 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 257,50 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 263.604 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,74 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2023 auf bis zu 210,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 18,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,67 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,67 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 vorlegen. Am 08.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

