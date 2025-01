Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 296,20 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 298,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 297,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.929 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 304,70 EUR. 2,87 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,11 EUR je Allianz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 320,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 13.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,54 EUR, nach 5,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 42,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 28.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,03 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

