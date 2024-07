Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 259,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 259,90 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,50 EUR nach. Bei 261,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 21.342 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,35 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,14 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient

Freundlicher Handel: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel im Plus