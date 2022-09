Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 170,38 EUR

1,25% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 170,60 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 170,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 454.781 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,62 Prozent. Am 01.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 3,21 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,58 EUR.

Am 05.08.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,22 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent gesteigert.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 10.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 17,89 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Für Ihr Depot: Die Aktien-Favoriten der besten Investmentprofis

Großer Teil der Versicherungsbranche ist unsicher, ob Blockchain Potenzial hat

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com