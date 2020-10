Allianz-Aktie aktuell: Allianz verzeichnet kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Allianz 163,34 EUR

0,52% Charts

News

Analysen

Mit einem Kurs von 162,50 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 12.689 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 163,16 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 159,62 EUR. Bei 160,68 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.330 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2020 bei 232,50 EUR. Bei 116,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 205,46 EUR. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,91 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Aufschwung in Gefahr? Der große Rally-Check

Allianz-Aktie schwächer: US-Pensionsfonds verklagen Allianz auf vier Milliarden Dollar

Allianz-Aktie im Minus: Allianz verabschiedet Vorstandsmitglieder Peiris und Mascher

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com