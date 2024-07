Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag stabil

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 258,80 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 258,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 259,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 258,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 258,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.072 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,19 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 202,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,79 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,29 EUR an.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent auf 37,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

