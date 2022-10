Allianz Aktie News: Allianz am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Allianz 160,76 EUR

-0,01% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 160,02 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 158,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 225.109 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 31,17 Prozent wieder erreichen. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,77 EUR an.

Am 05.08.2022 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 37.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.300,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 17,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

September 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie steigt: Allianz und UniCredit straffen Unternehmensverflechtungen in Kroatien

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com