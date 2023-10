Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 221,55 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 221,55 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 220,30 EUR. Mit einem Wert von 221,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339.962 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 234,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 158,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,55 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,57 EUR.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,85 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 37.100,00 EUR umgesetzt.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Am 13.11.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,40 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Allianz-Aktie in Rot: Allianz-CFO geht - CEO Bäte bleibt länger

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus