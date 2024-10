Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 292,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 292,00 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 292,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 291,10 EUR. Bei 291,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 14.779 Stück.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 297,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,91 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,50 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus

September 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie angepasst

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga