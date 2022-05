Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Allianz 216,00 EUR

Um 04.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 215,95 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 214,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,00 EUR. Bisher wurden heute 411.163 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,12 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 178,30 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 21,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,08 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,74 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.400,00 EUR umgesetzt, gegenüber 35.600,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 12.05.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 24,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

