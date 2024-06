Allianz Aktie News: Allianz gibt am Dienstagmittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 260,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 260,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 260,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 268,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 496.726 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 202,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,73 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,29 EUR aus.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,82 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen die Analysten die Allianz-Aktie im Mai 2024 ein

Überschwemmungen in Süddeutschland: Zehntausende Einsatzkräfte im Einsatz

STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge