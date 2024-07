Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 260,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 260,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 260,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 260,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.823 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,29 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,79 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,29 EUR aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 37,66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Allianz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

