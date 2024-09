Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag in Rot

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 280,60 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 280,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 277,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 278,50 EUR. Bisher wurden heute 59.075 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 283,90 EUR markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,40 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,82 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,90 EUR fest.

