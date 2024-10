Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 292,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 292,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 292,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 288,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 242.181 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 297,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,64 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 215,75 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 35,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,91 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 300,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,71 EUR im Jahr 2024 aus.

