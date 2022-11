Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 187,70 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,8 Prozent auf 188,76 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 188,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,00 EUR. Bisher wurden heute 608.798 Allianz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 18,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,83 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 237,62 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 05.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.11.2023.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 16,53 EUR je Aktie.

